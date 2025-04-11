Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Gülçin görevine başladı

Kimya ve biyokimya alanlarında uluslararası ödülleri ve çalışmaları bulunan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü olarak atanan Prof. Dr. İlhami Gülçin, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilen Prof. Dr. Gülçin, kente geldi.

Üniversitede Rektörlük binası önünde düzenlenen törende, önceki Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yeni Rektör Prof. Dr. Gülçin'i karşıladı.

Karabulut, senatonun toplantı salonunda Gülçin'e çiçek verdi, Gülçin de Karabulut'a hizmetlerinden dolayı plaket verip teşekkür etti.

Karabulut, rektörlük görevini Gülçin'e cübbe giydirerek teslim ederek görevinde başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Gülçin, burada yaptığı açıklamada, İbrahim Çeçen Üniversitesinin iyi bir altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Erol Özvar başta olmak üzere, herkese teşekkür eden Gülçin, Karabulut ile İbrahim Çeçen Üniversitesinde geçmişte beraber görev yaptıklarını anlattı.

Gülçin, iş adamı İbrahim Çeçen'in, üniversitenin kurulumundan bugüne kadar 100 milyon dolarlık yatırım yaparak büyük emekler verdiğini, Celal Oruç'un Eleşkirt'te, merhum Abdolgari Gozal'in ise Doğubayazıt'ta üniversite için büyük yatırımlar yaptığını belirti. Hiçbir zaman ayrıştırmaya gitmeyeceğini vurgulayan Gülçin, şöyle konuştu: "Ayrıştırma yok, birleştirmeye geldik. Zaten birleşikti. Biz, insanları ötekileştirmeye, hocaları küstürmeye gelmedik. Hocaları motive edip güzel bir noktaya gelen üniversitemizi çok daha güzel noktalara çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah bu noktada mevcut bilgi ve birikimlerimizi de kullanarak üniversitenin altyapısını daha da mükemmelleştirerek çok daha iyi noktalara sizin gibi saygıdeğer ve güzide hocalarımızla iyi bir noktaya çıkaracağız. En büyük hayalim ve hedefim budur." - "Çıtayı çok daha yukarılara çıkaracaktır" Pro. Dr. Karabulut ise 2017 yılında rektörlük görevine başladığını hatırlatarak 8 yıldır alnının akıyla görevini yaparak üniversiteyi bilimsel anlamda çok başarılı bir seviyeye çıkarttıklarını söyledi.