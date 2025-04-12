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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Ağrı ve Erzincan'da protesto edildi

        Ağrı ve Erzincan'da STK temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve yaşanan zulme dikkati çekmek için tekbirler getirerek yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 00:03 Güncelleme: 12.04.2025 - 00:03
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Ağrı ve Erzincan'da protesto edildi
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        Ağrı ve Erzincan'da STK temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve yaşanan zulme dikkati çekmek için tekbirler getirerek yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kudüs Platformu bünyesindeki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar "Tekbir Cuması" etkinliği kapsamında, Dörtyol Kavşağı'nda bir araya geldi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Millet Bahçesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometre yürüyen katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

        Zaman zaman tekbir getirip Gazze lehine sloganlar atan katılımcılar, Gazze için dua etti.

        - Erzincan

        Erzincan’da ise ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Kızılay Meydanı’nda toplanan "Filistin Dayanışma Platformu" mensupları ile vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan atarak tekbir getirdi.

        Burada grup adına basın açıklaması yapan Erzincan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Uçar, İsrail'in çocuk kadın demeden Gazze'de soykırım uyguladığını söyledi.

        İsrail'in saldırılarının bir halkı sistematik olarak yok etmeye yolduğunu vurgulayan Uçar, "Bu saldırıları gerçekleştirenler şunu çok iyi bilmelidirler ki, Gazze yalnız değildir. Buradan bütün dünyaya, ülkemize ve uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz, ateşkesin başlangıcından bu yana saldırılarına devam eden, alınan kararları uygulamayan katil İsrail, alınan kararlara ve uluslararası hukuka uymaya zorunludur. Bu işgal derhal durdurulmalıdır." dedi.

        Gruptakiler, konuşmanın ardından tekbir getirerek dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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