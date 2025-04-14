Ağrı'da yoğun kar etkili oluyor
Ağrı ve Eleşkirt ilçesi baharda etkili olan karla beyaza büründü.
Ağrı ve Eleşkirt ilçesi baharda etkili olan karla beyaza büründü.
Kentte günlerdir etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. İl merkezi, Eleşkirt ilçesi ve yüksek kesimlerde ise sağanak yerini kara bıraktı.
Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası il merkezi, cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.
Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk bölgesindeki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.
Öte yandan yağan kar sokak lambalarının ışığı altında güzel görüntü oluşturdu.
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