Ağrı'da yoğun kar etkili oluyor

Kentte günlerdir etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. İl merkezi, Eleşkirt ilçesi ve yüksek kesimlerde ise sağanak yerini kara bıraktı.

Ağrı ve Eleşkirt ilçesi baharda etkili olan karla beyaza büründü.

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