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        Ağrı'da anaokulu öğrencileri polis araçlarıyla şehir turu yaptı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir anaokulunun öğrencileri, polis araçlarıyla şehir turu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:53 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:53
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        Ağrı'da anaokulu öğrencileri polis araçlarıyla şehir turu yaptı
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        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir anaokulunun öğrencileri, polis araçlarıyla şehir turu yaptı.

        Eleşkirt İlçe Emniyet Amirliğince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 15 Nisan Anaokulu öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

        İlçe Emniyet Amiri Çağıl Güneş ve beraberindeki polisler, okulda öğrencilerle bir araya geldi.

        Daha sonra Türk bayraklarıyla donatılmış polis araçlarına binerek sirenler eşliğinde şehir turu yapan çocuklar, ardından İlçe Emniyet Amirliğine getirildi.

        Burada polis şapkası takılan öğrencilere, polislik mesleği anlatıldı.

        Emniyet Amiri Çağıl'ın, telsizden polislere, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan etmesinden ötürü çok değerli misafirlerimiz bulunuyor. Onların biz polislere çok güzel bir mesajı var. Şimdi onları dinliyoruz.' demesi üzerine çocuklar hep birlikte 'Sizi çok seviyoruz.' dedi.

        Polislerle güzel vakit geçiren çocuklara ikramlar yapıldı. İstiklal Marşı'nı okuyan çocuklar, daha sonra polis araçlarıyla okula bırakıldı.

        Öğretmenler ve öğrenciler, etkinlikten dolayı polislere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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