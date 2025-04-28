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        Ağrı'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:31 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:37
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        Ağrı'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol ve arama noktasında araçlara yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, durumundan şüphelenerek durdurdukları araçlarda gümrük kaçağı 480 paket sigara, 3 tablet, 3 cep telefonu, 126 kilogram çay, 102 kilogram İran fıstığı, 38 kilogram kuru üzüm, 186 cam zücaciye malzemesi, 81 okul çantası ile çok sayıda muhtelif ürünler ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

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