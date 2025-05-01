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        Ağrı'da sigara kartonlarında 3 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sigara kartonlarına gizlenmiş 3 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:31 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:31
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        Ağrı'da sigara kartonlarında 3 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sigara kartonlarına gizlenmiş 3 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları bir çekicide yaptıkları aramada, sigara kartonlarına saklanmış 3 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu buldu.

        Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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