Ağrı'da sigara kartonlarında 3 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları bir çekicide yaptıkları aramada, sigara kartonlarına saklanmış 3 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu buldu.

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