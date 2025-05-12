Ağrı'da kalp hastası bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Bunun üzerine bebeğin cerrahi tedavi amacıyla ileri bir merkeze sevk edilmesi planlandı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün sabah 3 kilo 440 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin yapılan kontrollerinde kalp rahatsızlığı bulunduğu tespit edildi.

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