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        Ağrı'da kalp hastası bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Ağrı'da, kalp rahatsızlığı bulunan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 01:16 Güncelleme: 12.05.2025 - 01:27
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        Ağrı'da kalp hastası bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        Ağrı'da, kalp rahatsızlığı bulunan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün sabah 3 kilo 440 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin yapılan kontrollerinde kalp rahatsızlığı bulunduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine bebeğin cerrahi tedavi amacıyla ileri bir merkeze sevk edilmesi planlandı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleriyle Sağlık Bakanlığı tarafından Ağrı'ya ambulans uçak gönderildi.

        Hastaneden Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, buradan ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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