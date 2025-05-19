Ağrı'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

Şampiyonada +90 kiloda Doğukan Demirceylan, 90 kiloda Emir Cihan Kaya, 85 kiloda Muhammet Şafak Seyis, 80 kiloda Toprak Salman, 75 kiloda Hamza Yağız Dülger, 70 kiloda Mustafa Ömer Şahin, 65 kiloda İbrahim Alp Bakır, 60 kiloda Furkan Avar, 55 kiloda Ahmet Yasin Yılmaz ve 50 kiloda Ramazan Alptekin şampiyon oldu.

Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de final maçlarını izledi.

Ağrı Spor Salonu'nda 12 Mayıs'ta başlayan şampiyonada sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

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