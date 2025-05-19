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        Ağrı'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

        Ağrı'da 428 sporcunun katılımıyla düzenlenen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 23:26 Güncelleme: 19.05.2025 - 23:54
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        Ağrı'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi
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        Ağrı'da 428 sporcunun katılımıyla düzenlenen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

        Ağrı Spor Salonu'nda 12 Mayıs'ta başlayan şampiyonada sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

        Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de final maçlarını izledi.

        Şampiyonada +90 kiloda Doğukan Demirceylan, 90 kiloda Emir Cihan Kaya, 85 kiloda Muhammet Şafak Seyis, 80 kiloda Toprak Salman, 75 kiloda Hamza Yağız Dülger, 70 kiloda Mustafa Ömer Şahin, 65 kiloda İbrahim Alp Bakır, 60 kiloda Furkan Avar, 55 kiloda Ahmet Yasin Yılmaz ve 50 kiloda Ramazan Alptekin şampiyon oldu.

        Şampiyona dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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