Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Hamur'da fotoğraf sergisi ve kısa filim gösterisi yapıldı

        Hamur ilçesinde fotoğraf sergisi ve kısa filim gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 09:31 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamur'da fotoğraf sergisi ve kısa filim gösterisi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hamur ilçesinde fotoğraf sergisi ve kısa filim gösterisi düzenlendi.

        Hamur Halk Eğitim Merkezi grafik ve fotoğraf alanı usta öğreticisi Fırat Atmaca'nın hazırladığı fotoğraf sergisinin açılışı, İlçe Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı İsmet Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ile İlçe Emniyet Amiri Yahya Şimşek'in kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

        Sergideki fotoğrafları inceleyen Kaymakam Mahir, Belediye Başkanı Aslan ve beraberindekiler, daha sonra erken yaşta evliliği konu alan kısa film ile kadına şiddet konulu tiyatro gösterisini izledi.

        Kaymakam Mahir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelebi, etkinlikten dolayı Atmaca'ya teşekkür ederek plaket verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 2 gözaltı kararı!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 2 gözaltı kararı!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Deniz'in telefonu parçalanmış! Yakınları "Cinayet" diyor!
        Deniz'in telefonu parçalanmış! Yakınları "Cinayet" diyor!
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Fenerbahçe final için parkede!
        Fenerbahçe final için parkede!
        Mehtap bebeğin ölümünde anne ve baba için karar çıktı!
        Mehtap bebeğin ölümünde anne ve baba için karar çıktı!
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Sağlık Bakanlığı'ndan "İngiliz vatandaşının kalbi izinsiz alındı" iddiasına açıklama
        Sağlık Bakanlığı'ndan "İngiliz vatandaşının kalbi izinsiz alındı" iddiasına açıklama
        Topkapı Sarayı Haremi'ndeki has odalar ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı Haremi'ndeki has odalar ziyarete açıldı
        ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak
        ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        "Ölümün kıyısından döndüm"
        "Ölümün kıyısından döndüm"
        İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
        İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

        Benzer Haberler

        Ağrı'nın verimli ovalarında tohumdan fidana üretim seferberliği
        Ağrı'nın verimli ovalarında tohumdan fidana üretim seferberliği
        Usulsüz hayvan sevk belgesi düzenleyenlere operasyon: 9 gözaltı
        Usulsüz hayvan sevk belgesi düzenleyenlere operasyon: 9 gözaltı
        Ordulu üç kardeş Ağrı'nın dağlarında omuz omuza bal üretiyor
        Ordulu üç kardeş Ağrı'nın dağlarında omuz omuza bal üretiyor
        Ağrı'da usulsüz şekilde hayvan sevki yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakala...
        Ağrı'da usulsüz şekilde hayvan sevki yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakala...
        Ağrı'da baharın gelişiyle dağlarda rengarenk çiçekler açtı
        Ağrı'da baharın gelişiyle dağlarda rengarenk çiçekler açtı
        Ağrı'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi
        Ağrı'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi