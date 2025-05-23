Hamur'da fotoğraf sergisi ve kısa filim gösterisi yapıldı

Hamur ilçesinde fotoğraf sergisi ve kısa filim gösterisi düzenlendi.

Hamur Halk Eğitim Merkezi grafik ve fotoğraf alanı usta öğreticisi Fırat Atmaca'nın hazırladığı fotoğraf sergisinin açılışı, İlçe Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı İsmet Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ile İlçe Emniyet Amiri Yahya Şimşek'in kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Sergideki fotoğrafları inceleyen Kaymakam Mahir, Belediye Başkanı Aslan ve beraberindekiler, daha sonra erken yaşta evliliği konu alan kısa film ile kadına şiddet konulu tiyatro gösterisini izledi.

Kaymakam Mahir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelebi, etkinlikten dolayı Atmaca'ya teşekkür ederek plaket verdi.