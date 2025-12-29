Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da yolu ulaşıma kapanan köylerde karla mücadele çalışması sürüyor

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köylerde çalışma yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 16:16 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da yolu ulaşıma kapanan köylerde karla mücadele çalışması sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köylerde çalışma yapılıyor.

        Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kırsalda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Diyadin ilçesinde de devam eden kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

        Diyadin Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadelesine devam ediyor.

        Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, karla mücadelede görev yapan ilçe özel idaresi ekiplerini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

        Yetkililerden bilgi alan Korkusuz, vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerin aralıksız şekilde görevlerinin başında olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Diyadin'de minik ellerle turşu şenliği
        Diyadin'de minik ellerle turşu şenliği
        Patnos'ta yeni yıl kutlamaları için güvenlik önlemleri artırıldı
        Patnos'ta yeni yıl kutlamaları için güvenlik önlemleri artırıldı
        Ağrı Kadın FK'ya Barbaros'tan maddi destek
        Ağrı Kadın FK'ya Barbaros'tan maddi destek
        Ağrı'da 2 hasta, kardan kapanan yolların açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı
        Ağrı'da 2 hasta, kardan kapanan yolların açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı
        Patnos'ta tüm yollar ulaşıma açıldı
        Patnos'ta tüm yollar ulaşıma açıldı
        Diyadin'de kapanan köy yolları için çalışmalar sürüyor
        Diyadin'de kapanan köy yolları için çalışmalar sürüyor