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        Ağrı'da DMD hastası çocuğun tedavisine destek amacıyla kermes düzenlendi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Duchenne musküler distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 9 yaşındaki Muhammed Azam için kermes gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 13:27 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:38
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        Ağrı'da DMD hastası çocuğun tedavisine destek amacıyla kermes düzenlendi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Duchenne musküler distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 9 yaşındaki Muhammed Azam için kermes gerçekleştirildi.

        Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce DMD hastalığı nedeniyle tedavisi devam eden Muhammed Azam yararına kermes hazırlığı yapıldı. Bu kapsamda öğretmenler, aileler, vatandaşlar evlerinde yaptıkları yemek, tatlı çeşitleri ve farklı ürünleri Cumhuriyet Caddesi'ndeki stantlarda satışa sundu.

        Kaymakam Murat Ekinci'nin de etkinliğe katılarak Azam ile sohbet edip yakından ilgilendiği kermesten sağlanan 510 bin lira çocuğun tedavisinde kullanılacak.

        Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürü Davut Şen, AA muhabirine, Azam'ın sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

        Kermese katılımın yoğun olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür eden Şen, "Kaymakam Murat Ekinci'nin öncülüğünde ilçedeki sivil toplum kuruluşları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve vatandaşların katılımıyla güzel bir organizasyon düzenledik. Amacımız DMD hastası öğrencimize katkı sağlamak. 'Gönül veren gönül alır' şiarıyla elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencimizin sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapmak istiyoruz." diye konuştu.

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