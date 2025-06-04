Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da Kızılay gönüllüleri saç bakımını yaptıkları köy çocuklarını oyunlarla eğlendirdi

        Ağrı'da, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri Kurban Bayramı için kuaförler eşliğinde köy çocuklarının saç bakımını yapıp etkinliklerle sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:12 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da Kızılay gönüllüleri saç bakımını yaptıkları köy çocuklarını oyunlarla eğlendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'da, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri Kurban Bayramı için kuaförler eşliğinde köy çocuklarının saç bakımını yapıp etkinliklerle sevindirdi.

        Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, ihtiyaç sahiplerine yardımların yanında sosyal projeleri de hayata geçirmeye devam ediyor.

        Bu kapsamda gönüllü kuaförler eşliğinde Güllüce köyünü ziyaret eden ekipler, çocukların yüzünü boyayıp ardından saç bakımını yaptı.

        Gönüllüler, palyaço ve müzik eşliğinde halay çekip sevindirdikleri çocuklara hediye verip ikramlarda bulundu.

        Kuaför Barış Özdemir, AA muhabirine, herkesin her meslekte iyilikte bulunabileceğini söyledi.

        Kurban Bayramı öncesi çocukları mutlu etmek istediklerini belirten Özdemir, "Amacımız dayanışmaya vesile olmak ve köy çocuklarının mutluluğuna tanıklık etmektir. Çocukların anne ve babalarının hayır dualarını almak istiyoruz. Kızılay ile köy köy dolaşıp böyle etkinliklerde bulunuyoruz. Kuaför arkadaşlarımız da böyle bir etkinlik yaparak dayanışmaya vesile olabilirler." diye konuştu.

        Köy muhtarı Kerem Özdemir ise etkinlikten dolayı çocukların çok mutlu olduğunu dile getirerek, gönüllülere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!

        Benzer Haberler

        İshak Paşa Sarayı'nda savaş ve göçe zorlanmış çocukları konu alan fotoğraf...
        İshak Paşa Sarayı'nda savaş ve göçe zorlanmış çocukları konu alan fotoğraf...
        Ağrı'da DMD hastası çocuğun tedavisine destek amacıyla kermes düzenlendi
        Ağrı'da DMD hastası çocuğun tedavisine destek amacıyla kermes düzenlendi
        Türk Kızılay, bayram öncesi göçerlere yaylada şenlik düzenledi
        Türk Kızılay, bayram öncesi göçerlere yaylada şenlik düzenledi
        Ağrı'da kadınlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi
        Ağrı'da kadınlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi
        Ağrı'da sağlıklı yaşama dikkati çekmek için Yeşilay'dan dumansız hava sahas...
        Ağrı'da sağlıklı yaşama dikkati çekmek için Yeşilay'dan dumansız hava sahas...
        Ağrı'da kursiyer kadınların atık malzemelerden dönüştürdüğü el emeği ürünle...
        Ağrı'da kursiyer kadınların atık malzemelerden dönüştürdüğü el emeği ürünle...