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        Hakkari'de rahatsızlanan çocuk ambulans helikopter ile Ağrı'ya getirildi

        Hakkari'de rahatsızlanan 16 yaşındaki Nazlı Eren, ileri bir tedavi için ambulans helikopter ile Ağrı'ya getirilerek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:44 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:44
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        Hakkari'de rahatsızlanan çocuk ambulans helikopter ile Ağrı'ya getirildi
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        Hakkari'de rahatsızlanan 16 yaşındaki Nazlı Eren, ileri bir tedavi için ambulans helikopter ile Ağrı'ya getirilerek tedavi altına alındı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nazlı Eren ilaç zehirlenmesi nedeniyle Hakkari Derecik Devlet Hastanesine başvurdu.

        Eren'in burada yapılan kontrolde, ritim bozukluğu gelişmesi nedeniyle yakın takip ve tetkik edilmesi için ambulans helikopter ile Ağrı'ya sevkine karar verildi.

        Ambulans helikopter ile Ağrı'ya getirilerek Eğitim ve Araştırma Hastanesinin pistinde sağlık ekiplerine teslim edilen Eren, aynı hastanenin Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine kaldırılarak tedavisine başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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