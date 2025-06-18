Ağrı'da çocuklar şenlikte oyun oynayıp açık havada sinema izledi

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi de Dalbahçe köyünde benzer bir program düzenledi. Halı sahada çocuklarla film izleyen gönüllüler, çocuklara yiyecek ikramı yaptı.

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