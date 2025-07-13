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        Ağrı'da dağlık bölgelerdeki araziler asırlık tırpanlarla imece usulü biçiliyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ/ELVAN DEMİR - Ağrı'nın Hamur ilçesinde yüksek rakımlı köylerde hayvancılık yapanlar, teknolojik aletlerin kullanılamadığı dağlık bölgelerdeki arazilerini birbirlerine yardım ederek asırlık tırpanlarla biçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:03
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        Ağrı'da dağlık bölgelerdeki araziler asırlık tırpanlarla imece usulü biçiliyor
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ/ELVAN DEMİR - Ağrı'nın Hamur ilçesinde yüksek rakımlı köylerde hayvancılık yapanlar, teknolojik aletlerin kullanılamadığı dağlık bölgelerdeki arazilerini birbirlerine yardım ederek asırlık tırpanlarla biçiyor.

        Ülkede tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı illerden Ağrı'da, kırsaldaki çiftçiler hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını karşılamak için bir süre önce başladığı hasada devam ediyor.

        Hamur ilçesinin en uzak köylerinden Karaseyitali'de geçimini hayvancılıkla sağlayanlar, düzlük alanlardaki arazilerinde teknolojiden, dağlık bölgelerdeki arazilerini biçmek içinse bölgede asırlardır kullanılan tırpanlardan yararlanıyor.

        Sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulup engebeli bölgede bulunan arazilere ulaşan köy sakinleri, kol ve bilek gücüyle sıcak havaya rağmen gün boyu ot biçmenin mücadelesini veriyor.

        6-7 kişilik gruplar halinde sırasıyla arazileri biçen vatandaşlar, kahvaltılarını ve öğle yemeklerini arazide yiyip daha sonra da otları brandaların üzerine sererek düzlük alana taşıyor.

        Arazide bir süre bekletilen otlar, daha sonra köye taşınarak zorlu geçen kış mevsiminde hayvanlara veriliyor.

        - "Geçmişte dedem ve babamla da ot biçerdik"

        Çiftçi Osman Demir, AA muhabirine, tırpanla ot biçmeyi büyüklerinden öğrendiklerini ve geleneği devam ettirdiklerini söyledi.

        Tırpanın tüm vücudu çalıştırdığını ve ot biçmenin yorucu bir iş olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

        "Çok yoruluyoruz. Engebeli yerleri tırpanla biçiyoruz ve daha sonra topluyoruz. 40 yıldır tırpanla ot biçiyorum. Geçen sene tırpanla ot biçmeyi bıraktım ama bu sene de biçmeye mecbur kaldım. Çok zor bir şey. Tırpanla ot biçen bir insan günde yaklaşık 10 litre su içiyor. O su vücuduna ter olarak çıkıyor. Geçmişte dedem ve babamla da ot biçerdik. Ben üçüncü kuşağım bizden sonra kimse tırpanla ot biçmez. Birbirimize yardım ederek günde bir kişinin arazisini biçiyoruz."

        İmece usulü çalıştıklarını dile getiren Ekrem Demir de 30 yıldır tırpanla ot biçtiğini anlattı.

        Engebeli arazilerin tırpan dışında biçilemediğini ifade eden Demir, "Hayvanlarımızın kışlık ihtiyacı için otları biçiyoruz. Bu şekilde ot biçmek çok zor ama hayvanlarımız için mecbur biçiyoruz. Sabah saat 06.00 gibi araziye geliyoruz, saat 18.00 gibi eve gidiyoruz. Sıcak hava işimizi zorlaştırıyor. Daha işimiz var biçmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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