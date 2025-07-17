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        Süphan Dağı'na çiçekler arasında başlayan tırmanış karlı zirvede tamamlanıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı, Bitlis ve Muş sınırında yer alan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na gelen dağcılar, çiçekler arasında başladıkları tırmanışlarını karlı zirvede tamamlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:47 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:47
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        Süphan Dağı'na çiçekler arasında başlayan tırmanış karlı zirvede tamamlanıyor
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı, Bitlis ve Muş sınırında yer alan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na gelen dağcılar, çiçekler arasında başladıkları tırmanışlarını karlı zirvede tamamlıyor.

        Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı Süphan, yılın her mevsimi dağcılar ve doğa tutkunlarının rotasında yer alıyor.

        Yılın büyük bölümünde zirvesinde kar eksik olmayan Süphan Dağı, havaların ısınmasıyla yurdun farklı bölgelerinden dağcı gruplarını ağırlamaya başladı.

        - Zirveye 9 saatlik yürüyüşle ulaştılar

        Ağrı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ADAK) dağcıları öncülüğünde çok sayıda doğa tutkunu, Ağrı'nın Patnos ile Bitlis'in Adilcevaz ilçelerinde farklı tırmanış rotaları olan bölgeye ulaştıktan sonra kamp çadırlarında bir süre dinlenip zirve tırmanışına hazırlandı.

        Grup, sıcak havadan etkilenmemek için gece yarısı, dolunay ışığı altında başladıkları tırmanışlarına, güneşin doğuşunu izleyerek devam etti.

        Zorlu parkurlar, taşlı bölgeler, rengarenk çiçekler arasından geçen dağcılar, rakım yükseldikçe adeta mevsim geçişi yaşadı ve 9 saatlik yürüyüşle zirveye ulaştı.

        Dağcılar, burada bulunan anı defterine isimlerini yazıp, daha sonra inişe geçerek etkinliği tamamladı.

        - Zirvede birçok güzellik var

        ADAK Başkanı Şahabettin Erkuş, AA muhabirine, bölgedeki dağlarda zaman zaman tırmanışlar yaptıklarını söyledi.

        Süphan Dağı'nın çok heybetli ve zirvesinin çok güzel olduğunu ifade eden Erkuş, "Geceleyin tırmanışa başladık. Zorlu ve güzel bir tırmanışla öğlene doğru zirveye ulaştık. Zirvede kar örtüsü ve krater gölleri var. Her tarafta kar var. Aşağısı çok sıcakken zirvede üşüyoruz. Manzara muhteşem. Zirveden Van Gölü inanılmaz derecede güzel görünüyor. Zorlu bir tırmanış ama değiyor. Dağcıları buraya bekliyoruz." diye konuştu.

        Dağcılardan Fırat Aydın ise güneşin doğuşunu izlediklerini, yer yer açan çiçekler ve zirveye doğru kar örtüsü üzerinde yürüyerek güzel bir etkinlik yaptıklarını anlattı.

        Süphan Dağı'nın bünyesinde birçok doğal güzelliğin bulunduğuna işaret eden Aydın, "2009 yılından bu yana dağcılık yapıyorum. Süphan Dağı'na 2'si yaz, biri de kış toplamda 3 kez tırmanış yaptım. Her zorluğun sonunda bir güzellik var." dedi.

        Emre Yıldız da ilk kez Süphan Dağı'na tırmandığını ve yazın ortasında kar kütlelerinin üzerinde yürümenin çok keyifli olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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