Ağrı'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadınlardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
S.K. idaresindeki 06 EYP 628 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum kara yolu Hacı Halis Ünsal Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kadın, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan biri hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
