        Ağrı'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Ağrı'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadınlardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 00:24 Güncelleme: 06.11.2025 - 00:24
        Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadınlardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

        S.K. idaresindeki 06 EYP 628 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum kara yolu Hacı Halis Ünsal Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kadın, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan biri hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birisi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

