Ağrı'da öğretmenler boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

Ağrı'da okulun bahçesinde boğazına şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, öğretmenlerin Heimlich manevrasıyla rahat nefes aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim Perşembe günü il merkezi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Hürriyet İlkokulu bahçesinde çıkış saatinde öğrencilerin dağılmasını bekleyen bir veli, 3 yaşındaki çocuğunun boğazına şeker kaçtığını fark etti.

Nefes almakta güçlük çeken çocuğun fenalaşması üzerine veli, okuldaki öğretmenlerden yardım istedi.

Sınıf öğretmenleri Yasemin Uzun Ergün ve Çiçek Özaydın, Heimlich manevra uygulayarak çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkarmayı başardı.

Yaşananlar, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Öğretmenlerimiz, Heimlich manevrası uygulayarak şekeri çocuğun boğazdan çıkmasını sağlıyor ve çocuğumuz hayati tehlikeyi atlatıyor. Bu örnek davranışlarından dolayı kıymetli meslektaşlarımı yürekten kutluyorum." dedi.