Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da öğretmenler boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Ağrı'da okulun bahçesinde boğazına şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, öğretmenlerin Heimlich manevrasıyla rahat nefes aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 11:54 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da öğretmenler boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'da okulun bahçesinde boğazına şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, öğretmenlerin Heimlich manevrasıyla rahat nefes aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim Perşembe günü il merkezi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Hürriyet İlkokulu bahçesinde çıkış saatinde öğrencilerin dağılmasını bekleyen bir veli, 3 yaşındaki çocuğunun boğazına şeker kaçtığını fark etti.

        Nefes almakta güçlük çeken çocuğun fenalaşması üzerine veli, okuldaki öğretmenlerden yardım istedi.

        Sınıf öğretmenleri Yasemin Uzun Ergün ve Çiçek Özaydın, Heimlich manevra uygulayarak çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkarmayı başardı.

        Yaşananlar, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Öğretmenlerimiz, Heimlich manevrası uygulayarak şekeri çocuğun boğazdan çıkmasını sağlıyor ve çocuğumuz hayati tehlikeyi atlatıyor. Bu örnek davranışlarından dolayı kıymetli meslektaşlarımı yürekten kutluyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!

        Benzer Haberler

        Ağrı'nın güneşi devlet desteğiyle elektrik enerjisine dönüşüyor
        Ağrı'nın güneşi devlet desteğiyle elektrik enerjisine dönüşüyor
        Ağrı'da otobüsteki yangın tüplerinin içinde 8 kilogram uyuşturucu ele geçir...
        Ağrı'da otobüsteki yangın tüplerinin içinde 8 kilogram uyuşturucu ele geçir...
        İnşaatta saçak çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
        İnşaatta saçak çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
        Ağrı'da üzerlerine beton parçası düşen işçi öldü
        Ağrı'da üzerlerine beton parçası düşen işçi öldü
        Ağrı'da 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'da 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'da devlet desteğiyle ekilen tarım ürünlerinde çeşitlilik artıyor
        Ağrı'da devlet desteğiyle ekilen tarım ürünlerinde çeşitlilik artıyor