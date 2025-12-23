Ağrı polisinden kış mevsiminde köy çocuklarını ısıtan yardım

Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ağrı'da görev yapan polisler, köy çocuklarına kışlık ayakkabı hediye etti.

Dondurucu soğukların yaşandığı kentte köy çocuklarına destek için İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in girişimiyle yardım kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda polislerin desteğiyle alınan kışlık ayakkabılar, il merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu'na getirildi.

Burada çiçeklerle karşılanan Emniyet Müdürü Önder, polislerle sınıfları gezip öğrencilerle buluştu, 215 çocuğa kışlık ayakkabı hediye etti.

Emniyet Müdürü Önder, çocuklara yönelik konuşmasında, kendisi ve polislerin de bir zamanlar bu sıralarda oturduğunu hatırlattı.

Öğrencilerden kendilerini geliştirip çok kitap okumalarını isteyen Önder, "Sizlerle bir arada olmak, sizleri tanımak bizim için mutluluk verici. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Geleceğin hakimleri, bilim insanları, mühendisleri sizler olacaksınız. Sizler bir fidan gibisiniz, yeşeriyorsunuz. Size emek veren hocalarınıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.