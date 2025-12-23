Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı polisinden kış mevsiminde köy çocuklarını ısıtan yardım

        Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ağrı'da görev yapan polisler, köy çocuklarına kışlık ayakkabı hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:45 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı polisinden kış mevsiminde köy çocuklarını ısıtan yardım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ağrı'da görev yapan polisler, köy çocuklarına kışlık ayakkabı hediye etti.

        Dondurucu soğukların yaşandığı kentte köy çocuklarına destek için İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in girişimiyle yardım kampanyası başlatıldı.

        Bu kapsamda polislerin desteğiyle alınan kışlık ayakkabılar, il merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu'na getirildi.

        Burada çiçeklerle karşılanan Emniyet Müdürü Önder, polislerle sınıfları gezip öğrencilerle buluştu, 215 çocuğa kışlık ayakkabı hediye etti.

        Emniyet Müdürü Önder, çocuklara yönelik konuşmasında, kendisi ve polislerin de bir zamanlar bu sıralarda oturduğunu hatırlattı.

        Öğrencilerden kendilerini geliştirip çok kitap okumalarını isteyen Önder, "Sizlerle bir arada olmak, sizleri tanımak bizim için mutluluk verici. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Geleceğin hakimleri, bilim insanları, mühendisleri sizler olacaksınız. Sizler bir fidan gibisiniz, yeşeriyorsunuz. Size emek veren hocalarınıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Önder, şunları kaydetti:

        "Geleceğe dair hayallerinizi geniş tutun. Sevgili çocuklar okumak çok önemli. Öğretmenlerinizin de her zaman söylediği gibi okuyun, iyi öğrenci ve iyi insan olun. Bizlerin bütün her şeyi sizlersiniz. Hiçbir zaman okumaktan vazgeçmeyin. Vatanınızı, milletinizi, devletinizi çok sevin. Bu ülkenin size çok ihtiyacı var. Derslerinizi iyi çalışın. Sizi çok seviyoruz."

        Önder, öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünde misafir edip şehirde gezdirmeye davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        "Yumurtasız" denilen pasta sonrası ölen öğrencinin cenazesi Şanlıurfa'ya gö...
        "Yumurtasız" denilen pasta sonrası ölen öğrencinin cenazesi Şanlıurfa'ya gö...
        Ağrı'da gezici kanser tarama aracı köy köy dolaşarak kadınlara ücretsiz hiz...
        Ağrı'da gezici kanser tarama aracı köy köy dolaşarak kadınlara ücretsiz hiz...
        Ağrı Emniyet Müdürü Göksel Önder, Hayvan Borsasını ziyaret etti
        Ağrı Emniyet Müdürü Göksel Önder, Hayvan Borsasını ziyaret etti
        Ağrı'da okul kantinlerine sıkı denetim Ağrı'da okul kantinlerine yönelik de...
        Ağrı'da okul kantinlerine sıkı denetim Ağrı'da okul kantinlerine yönelik de...
        Ağrı'da alerjik reaksiyonla ölümle sonuçlanan pasta olayında 3 şüpheli tutu...
        Ağrı'da alerjik reaksiyonla ölümle sonuçlanan pasta olayında 3 şüpheli tutu...
        Patnos'ta trafik ışıkları yeniden faaliyete geçti
        Patnos'ta trafik ışıkları yeniden faaliyete geçti