        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da çığ yüzünden kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde çığ düştüğü için kapanan Hayrangöl köyü yolu, ekiplerin yoğun ve zorlu çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 21:42 Güncelleme: 03.01.2026 - 21:42
        Ağrı'da çığ yüzünden kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde çığ düştüğü için kapanan Hayrangöl köyü yolu, ekiplerin yoğun ve zorlu çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Dağlık bölgedeki Hayrangöl köyü yolunun 3 farklı noktasına dün gece çığ düşmesi üzerine Kaymakamlık koordinesinde İlçe Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Sabahın erken saatlerinde geniş alana yayılan kar kütlelerini iş makineleriyle temizlemeye başlayan ekipler, gün boyu süren zorlu çalışma sonucunda yolu yeniden ulaşıma açtı.

        Öte yandan söz konusu yolda bir domuzun aracın önünde koşması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

