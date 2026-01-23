Habertürk
Habertürk
        Ağrı'da tipi etkili oluyor

        Ağrı'da tipi etkili oluyor

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 15:49 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:49
        Ağrı'da tipi etkili oluyor
        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Dondurucu soğukların sürdüğü ilçede öğleden sonra tipi etkili olmaya başladı.

        Aralıklarla etkisini artıran tipi, Taşlıçay-Doğubayazıt kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Bazı sürücüler tipiden etkilenmemek için araçlarını dinlenme tesislerine park etti.

