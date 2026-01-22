Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin çocuklarına kayak eğitimi

        Ağrı'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin çocukları kayak eğitimi verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 17:07 Güncelleme: 22.01.2026 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin çocuklarına kayak eğitimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin çocukları kayak eğitimi verilmeye başlandı.

        Ağrı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış koordinesinde, "Soğuk Değil, Umut Var: Kayakla Güçlenen Çocuklar Projesi" projesi hayata geçirildi.

        Projeyle denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerle iletişime geçilerek kayak eğitimine uygun olan çocuklar belirlendi.

        Küpkıran Kayak Merkezi'nde düzenlenen projenin açılışına katılan Başsavcı Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, çocuklarla bir araya geldi.

        Çocuklarla sohbet edip yakından ilgilenen Çalış, 26 öğrencinin katıldığı kayak eğitimini izledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destek verdiği ve 2 hafta sürecek eğitimle, çocukların hem kayağı öğrenmesi hem de özgüven kazanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        İspanya'da bir tren kazası daha
        İspanya'da bir tren kazası daha
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi

        Benzer Haberler

        Ağrı'da barajdan çıkan tarihi minare kış manzarasıyla büyüledi
        Ağrı'da barajdan çıkan tarihi minare kış manzarasıyla büyüledi
        Ağrı'da mezrada doğumu başlayan kadın bebeğini sağlıkçıların yardımıyla dün...
        Ağrı'da mezrada doğumu başlayan kadın bebeğini sağlıkçıların yardımıyla dün...
        Ağrı'da sağlık ekipleri evde doğuma yetişti
        Ağrı'da sağlık ekipleri evde doğuma yetişti
        Ağrı'da köyler kışın tamamen kar altında kaldı
        Ağrı'da köyler kışın tamamen kar altında kaldı
        Ağrı'da kısmen donan Yazıcı Barajı sisle kaplandı
        Ağrı'da kısmen donan Yazıcı Barajı sisle kaplandı
        Ağrı'da kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor
        Ağrı'da kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor