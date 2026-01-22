Ağrı'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin çocuklarına kayak eğitimi

Ağrı'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin çocukları kayak eğitimi verilmeye başlandı.



Ağrı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış koordinesinde, "Soğuk Değil, Umut Var: Kayakla Güçlenen Çocuklar Projesi" projesi hayata geçirildi.



Projeyle denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerle iletişime geçilerek kayak eğitimine uygun olan çocuklar belirlendi.



Küpkıran Kayak Merkezi'nde düzenlenen projenin açılışına katılan Başsavcı Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, çocuklarla bir araya geldi.



Çocuklarla sohbet edip yakından ilgilenen Çalış, 26 öğrencinin katıldığı kayak eğitimini izledi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destek verdiği ve 2 hafta sürecek eğitimle, çocukların hem kayağı öğrenmesi hem de özgüven kazanması hedefleniyor.

