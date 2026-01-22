Habertürk
        Ağrı'da kısmen donan Yazıcı Barajı sisle kaplandı

        Ağrı'da kısmen donan Yazıcı Barajı sisle kaplandı

        Ağrı'da soğuk havanın etkisiyle kısmen buzla kaplanan Yazıcı Barajı'nın çevresini saran sis bulutu dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:54 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:54
        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 26 derece ölçüldüğü Ağrı'da, dondurucu soğukların etkisiyle Yazıcı Barajı kısmen buzla kaplandı.

        Kentin içme suyu ve yaz aylarında tarım arazilerini besleyen baraj ve çevresindeki yüksek bölgeler sis bulutu altında kaldı.

        Geniş bir alana yayılan sis bulutu karlı dağlarla bütünleşince ortaya güzel görüntüler çıktı.

        Barajın kuzey tarafındaki buz kütleleri ve bölgeyi çevreleyen sis bulutu dronla kayıt altına alındı.

