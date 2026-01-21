Ağrı Valisi Bozkurt Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Bozkurt, Doğubayazıt ilçesi Kaymakamı Murat Ekinci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ile İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na geldi. Sınır kapısındaki araç ve yaya giriş-çıkış noktalarında yürütülen işlemleri inceleyen Bozkurt, çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı. Vali Bozkurt, kapıda görevli jandarma ve gümrük muhafaza personeliyle de bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.