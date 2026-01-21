Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı Valisi Bozkurt Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 22:53 Güncelleme: 21.01.2026 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı Valisi Bozkurt Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

        Bozkurt, Doğubayazıt ilçesi Kaymakamı Murat Ekinci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ile İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na geldi.

        Sınır kapısındaki araç ve yaya giriş-çıkış noktalarında yürütülen işlemleri inceleyen Bozkurt, çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

        Vali Bozkurt, kapıda görevli jandarma ve gümrük muhafaza personeliyle de bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Tuğyan'ın eski sevgilisi gözaltına alındı
        Tuğyan'ın eski sevgilisi gözaltına alındı
        Çoban Dron'a dur dedi
        Çoban Dron'a dur dedi
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Vali Bozkurt, Ağrı'da kamu hizmetleri ve asayiş çalışmalarını değerlendirdi
        Vali Bozkurt, Ağrı'da kamu hizmetleri ve asayiş çalışmalarını değerlendirdi
        Ağrı'da 12. sınıf öğrencilerine üniversite sınavı hazırlık kampı
        Ağrı'da 12. sınıf öğrencilerine üniversite sınavı hazırlık kampı
        Ağrı'da köylerde rahatsızlanan hastalar için ekipler seferber oldu
        Ağrı'da köylerde rahatsızlanan hastalar için ekipler seferber oldu
        Ağrı'da termometreler eksi 23'ü gördü
        Ağrı'da termometreler eksi 23'ü gördü
        Tutak Kaymakamlığından kazazedelere çorba ikramı
        Tutak Kaymakamlığından kazazedelere çorba ikramı
        Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonetlerin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi...
        Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonetlerin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi...