        Ağrı ve Iğdır'daki tefecilik operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

        Ağrı ve Iğdır'daki tefecilik operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ve Iğdır'da düzenlenen tefecilik operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 23:21 Güncelleme: 07.02.2026 - 23:21
        Ağrı ve Iğdır'daki tefecilik operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ve Iğdır'da düzenlenen tefecilik operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince tefecilik suçuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Ekipler, Doğubayazıt ilçesinde 6 ikamet ve 3 işyeri ile Iğdır'da 1 ikamete yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 1 milyon lira para ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

