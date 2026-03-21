Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı'nın karla kaplı köylerinde bayram heyecanı yaşanıyor

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki karla kaplı köylerde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 10:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baharın ilk ayı olan martta kar kalınlığının bir metreyi bulduğu köylerde vatandaşların bayramlaşması sürüyor.

        İlçeye bağlı 60 haneli Aşağı Toklu köyünde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, çocuklarla ev ev gezerek ailelerin bayramını kutladı.

        Evlerden toplanan şekerlemeler caminin önünde vatandaşlara ve çocuklara dağıtıldı.

        Köy muhtarı Mustafa Demirci, AA muhabirine, ev ev gezilerek bayramlaşma sayesinde çocukların da büyükleri örnek alarak onlara eşlik ettiğini söyledi.

        Köylerde bayramın güzel geçtiğini belirten Demirci, "Geçmişten bu yana toplu halde evleri ziyaret ederek bayramlaşıyoruz. Zorlu bir kışın ardından bahara doğru gidiyoruz, çok kar olmasına rağmen sağ olsun imamımız sayesinde bütün evleri gezdik. Geleneğimizi tekrar yaşattığımız için çok mutluyuz. Köyde olumsuz hava şartlarına rağmen ramazan ayının da bayramın da tadını alıyoruz." diye konuştu.

        Köyün imamı Abdullah Aydemir ise birlik ve beraberlik içerisinde tüm evleri gezip güzel bir bayram yaşadıklarını anlattı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

