        Ağrı'da Ramazan Bayramı'nda 4 bin 700'den fazla polis ve jandarma görev yapacak

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven içinde geçmesi için kentte 4 bin 700'den fazla polis ve jandarma personelinin görev yapacağını söyledi.

        Giriş: 19.03.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Vali Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ile Ağrı-Doğubayazıt kara yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Trafik denetimi yapan ekiplerin çalışmalarına katılarak sürücü ve vatandaşların bayramını kutlayan Vali Bozkurt, sürücülere seyahat ederken kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

        Vali Bozkurt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın Türkiye ve İslam alemine güven, huzur ve bereketler getirmesi temennisinde bulundu.

        Bayramda trafik yoğunluğunun arttığını belirten Bozkurt, "Biz bu noktada özellikle sürücülerimizin, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, yollarda emniyetle seyir ederken en başta emniyet kemerlerini her daim takmalarını, yorgun ve uykusuz bir şekilde direksiyon başına geçmemelerini önemle hatırlatmak istiyoruz. Amacımız bayramlar hüzne dönüşmesin, mutluluklar, sevinçler kedere dönüşmesin." diye konuştu.

        Bozkurt, tüm kurumlarla bayram tedbirleri kapsamında bir dizi çalışmalar başlattıklarını ve önceki yıllarda özellikle riskli olan, trafik kazalarının artış gösterdiği noktalarda bu sene önleyici faaliyetleri artıracaklarını anlattı.

        Bu denetimlerde önceliklerinin vatandaşları bilgilendirmek ve sürücülere rehberlik etmek olduğunu dile getiren Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda ilimizde gerek bayram, gerekse asayiş tedbirleri noktasında önemli çalışmaları yürütüyoruz, yürütmekteyiz. Bu kapsamda 1800'den fazla emniyet, 2 bin 900'den fazla jandarma personelimizle toplamda 4 binden fazla kolluk görevlimizle sahada olacağız. Bunun yanında 105 trafik ekibimiz, 165 asayiş aracımızla, ekiplerimizle teyakkuzda olacak, 73 dron ile gereken noktalarda havadan gözlem yapacağız."

        Vali Bozkurt, jandarma ve polis ekiplerinin bayramını kutladı, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

