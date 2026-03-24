        Ağrı Dağı'nda haber alınamayan kadın dağcı için arama çalışması sürüyor

        Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaparken 4 bin 700 metreden dönen ve kendisinden haber alınamayan kadın dağcı için arama kurtarma çalışması devam ediyor.

        Giriş: 24.03.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Pazar günü Ağrı Dağı'na zirve tırmanışında 4 bin 700 metrede 5 kişilik gruptan ayrılarak dönüşe geçen ve kendisinden haber alınamayan kadın dağcı Sevim Yılmaz Hasanova için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma timlerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmada, jandarma envanterine ait hava aracı ile emniyet birimlerine ait insansız hava aracı bölgede keşif ve arama faaliyetlerine katılıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle bölgede yol açma çalışması yürütüyor.

        Öte yandan inişi sorunsuz gerçekleştiren 4 kişilik dağcı grubu, dün tedbir amaçlı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

        Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri de bölgeye giderek arama kurtarma çalışması yürüten ekiplere kumanya desteği veriyor.

        22 Mart'ta yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanışa geçen 5 kişilik dağcı grubu arasında yer alan Sevim Yılmaz Hasanova 4 bin 700 rakımda gruptan ayrılarak dönüşe geçmiş, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tartışmaların gündemindeki isim
        Tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlanıyor
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlanıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kötü havada bayram ettiler
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Aşkını uçurdu
        Aşkını uçurdu
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!

        Benzer Haberler

        Ağrı Dağı'nda kaybolan kadın dağcıyı arama çalışmaları sürüyor
        Ağrı Dağı'nda kaybolan kadın dağcıyı arama çalışmaları sürüyor
        Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcı için arama çalışması başlatıldı
        Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcı için arama çalışması başlatıldı
        30 günlük bebek için uçak ambulans havalandı
        30 günlük bebek için uçak ambulans havalandı
        Ağrı Dağı'nda kaybolan kadın dağcı için arama kurtarma çalışması başlatıldı
        Ağrı Dağı'nda kaybolan kadın dağcı için arama kurtarma çalışması başlatıldı
        Tutak'ta Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı
        Tutak'ta Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı
        GÜNCELLEME - Ağrı Dağı'nda haber alınamayan kadın dağcı için arama çalışmas...
        GÜNCELLEME - Ağrı Dağı'nda haber alınamayan kadın dağcı için arama çalışmas...