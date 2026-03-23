        GÜNCELLEME - Ağrı Dağı'nda haber alınamayan kadın dağcı için arama çalışması başlatıldı

        Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaparken 4 bin 700 metreden dönen ve kendisinden haber alınamayan kadın dağcı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Giriş: 23.03.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, 5 kişiden oluşan dağcı grup dün yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanışa geçti.

        Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede S.H, öğle saatlerinde 4 bin 700 rakımda gruptan ayrılarak dönüşe geçti.

        Gruptaki diğer dört kişi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle zirve yapamadan akşam saatlerinde 3 bin 900 rakımdaki kamp alanına inişe geçti ve buraya ulaştıklarında S.H'nin kamp alanında olmadığını tespit etti.

        Durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildiren grup, daha sonra 3 bin 200 rakımdaki kamp alanına doğru hareket etti.

        İhbar sonucu AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri kayıp kadına ulaşabilmek için çalışma başlattı.

        Arama kurtarma ekiplerinin ulaşımı için Ağrı Dağı'na giden yolda İl Özel İdaresine bağlı ekipler de karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Bölgede havadan ve karadan başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

        Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri de bölgeye giderek arama kurtarma çalışması yürüten ekiplere kumanya desteği sağlıyor.

        - Valilik konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı

        Valilikten yapılan açıklamada, pazar günü öğleden sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, bir grup dağcının yaklaşık 4 bin 700 metrede mahsur kaldığı ve hipotermi riski altında olduğunun bildirilmesi üzerine, ilk aşamada, Özel İdare, UMKE, jandarma ve AFAD ekiplerinden oluşan 19 personel, 5 araç ve 2 iş makinesinin bölgeye sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlandığı belirtildi.

        Bölgede yapılan ilk incelemelerde rehber eşliğinde tırmanış gerçekleştiren 5 kişilik gruptan 4'ünün genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve ekiplerce güvenli alana indirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "S.Y. isimli şahsın ise daha düşük rakımdaki kamp alanına dönmek üzere gruptan ayrıldığı ancak söz konusu alana ulaşmadığı belirlenmiştir. Bu gelişme üzerine pazartesi günü sabah erken saatlerden itibaren arama kurtarma çalışmaları S.Y. isimli şahsın bulunmasına yönelik olarak yoğunlaştırılmıştır. Bu kapsamda, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma timleri koordinasyonunda yürütülen faaliyetlere hava unsurları da dahil edilmiş, jandarma envanterine ait hava aracı ile emniyet birimlerine ait insansız hava aracı bölgede keşif ve arama faaliyetlerine katılmıştır. Ayrıca arama çalışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla profesyonel dağcılardan oluşan ilave ekipler bölgeye yönlendirilmiştir."

        Açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerine 11 araç, 3 iş makinesi, 1 jandarma keşif uçağı, 2 İHA, 3 dron, 52 personel ile akşam saatlerine kadar devam edildiği ve S.Y'nin bulunmasına yönelik çalışmaların olumsuz hava şartları ve zorlu arazi koşullarına rağmen kontrollü ve aralıksız şekilde çok yönlü olarak sürdürüldüğü ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

