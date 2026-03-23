Baharda yüzeyi karla kaplı olan Balık Gölü dronla görüntülendi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve bahar mevsiminde yüzeyi karla kaplı bulunan Balık Gölü dronla görüntülendi.



Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, doğal güzellikleriyle yaz aylarında çok sayıda doğa tutkununu ağırlıyor.



Aylardır yüzeyi karla kaplı olan göl bölgesinde bahar mevsiminde adeta çetin kış koşulları etkili oluyor.



Gölün yüzeyini ve dağları kaplayan kar örtüsü dronla görüntülendi.

