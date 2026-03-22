        MEMLEKET SOFRASI - Abdigör köfte

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde genellikle kışın tüketilen coğrafi işaretle tescilli Abdigör köftesi, yöre halkı ve turistlerin en çok tercih ettiği lezzetler arasında bulunuyor.

        Giriş: 22.03.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi'nde, Doğubayazıt'ın lezzetlerinden Abdigör köftenin yapımı anlatıldı.

        Osmanlı döneminde Doğubayazıt Sancak Beyi olan ve mide rahatsızlığı bulunan Çolak Abdi Paşa için 400 yıl önce hazırlandığı bilinen Abdigör köfte, Anadolu'nun en eski diyet yemeklerinden biri olarak kabul ediliyor.

        Abdigör köftenin tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Hatice Sarı, genç sığırın sağ arka but kısmından alınan yağsız etin, taş üzerinde ahşap tokmakla iki saat dövülerek hamur kıvamına getirildiğini anlattı.

        İçine soğan ve tuz eklenerek yoğrulan etle, portakal büyüklüğünde köfteler hazırladıklarını belirten Sarı, köftelerin suda 20 dakika kaynatılmasının ardından tencereye pirinç eklediklerini söyledi.

        Tenceredeki pirincin suyunu çekmesiyle pişen pilav ve köftelerin üzerine eritilen tereyağı dökülerek servis edildiğini vurgulayan Sarı, yemeğin asırlardır yapılan yörede en çok tercih edilen lezzetlerden olduğunu dile getirdi.

        Yemeğin Doğubayazıt ilçesiyle özdeşleştiğini ifade eden Sarı, "Sınır bölgesi olmasından dolayı Kafkasya, Mezopotamya ve İran'dan izler taşıyan Doğubayazıt'ta, her taşın tarih koktuğu gibi sofraları da ayrı bir gelenek taşıyor. Doğubayazıt denince akla ilk gelen yerlerden biri İshak Paşa Sarayı'dır. Abdigör köftesi de ilk olarak İshak Paşa Sarayı'nda midesinden rahatsız olan Çolak Abdi Paşa için yapılmıştır." diye konuştu.

        Abdigör köfte için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler (5-6 kişilik)

        • 2 kilogram yağsız et
        • 1 kilogram pirinç
        • 2 adet soğan
        • 500 gram tereyağı
        • Tuz ve isteğe göre baharat

        Yapılışı

        1. Yağsız et, taş üzerinde ahşap tokmakla dövülür.

        2. Hamur kıvamına getirilen etin içerisine soğan, tuz ve isteğe göre karabiber eklenir.

        3. Avuç içinde portakal büyüklüğünde köfteler, sıcak suda yaklaşık 20 dakika kaynatılır.

        4. Köftelerin bulunduğu tencereye daha sonra pirinç eklenerek suyunu çekene kadar pişirilir.

        5. Hazırlanan pilav ve köftelerin üzerine eritilen tereyağı eklenerek servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"

        Benzer Haberler

        Baharda karla kaplanan Murat Kanyonu gece ve gündüz dronla görüntülendi
        Baharda karla kaplanan Murat Kanyonu gece ve gündüz dronla görüntülendi
        Ağrı Emniyet Müdürü Önder'den bayram mesaisindeki polislere ziyaret
        Ağrı Emniyet Müdürü Önder'den bayram mesaisindeki polislere ziyaret
        UDER'den hastanede tedavi gören çocuklara bayram ziyareti
        UDER'den hastanede tedavi gören çocuklara bayram ziyareti
        Ağrı'nın karla kaplı köylerinde bayram heyecanı yaşanıyor
        Ağrı'nın karla kaplı köylerinde bayram heyecanı yaşanıyor
        Vali Bozkurt bayramlaşma programında vatandaşlarla buluştu
        Vali Bozkurt bayramlaşma programında vatandaşlarla buluştu
        Ağrı'da bayram tedbirleri artırıldı
        Ağrı'da bayram tedbirleri artırıldı