MEMLEKET SOFRASI - Abdigör köfte

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde genellikle kışın tüketilen coğrafi işaretle tescilli Abdigör köftesi, yöre halkı ve turistlerin en çok tercih ettiği lezzetler arasında bulunuyor.



Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi'nde, Doğubayazıt'ın lezzetlerinden Abdigör köftenin yapımı anlatıldı.



Osmanlı döneminde Doğubayazıt Sancak Beyi olan ve mide rahatsızlığı bulunan Çolak Abdi Paşa için 400 yıl önce hazırlandığı bilinen Abdigör köfte, Anadolu'nun en eski diyet yemeklerinden biri olarak kabul ediliyor.



Abdigör köftenin tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Hatice Sarı, genç sığırın sağ arka but kısmından alınan yağsız etin, taş üzerinde ahşap tokmakla iki saat dövülerek hamur kıvamına getirildiğini anlattı.



İçine soğan ve tuz eklenerek yoğrulan etle, portakal büyüklüğünde köfteler hazırladıklarını belirten Sarı, köftelerin suda 20 dakika kaynatılmasının ardından tencereye pirinç eklediklerini söyledi.



Tenceredeki pirincin suyunu çekmesiyle pişen pilav ve köftelerin üzerine eritilen tereyağı dökülerek servis edildiğini vurgulayan Sarı, yemeğin asırlardır yapılan yörede en çok tercih edilen lezzetlerden olduğunu dile getirdi.



Yemeğin Doğubayazıt ilçesiyle özdeşleştiğini ifade eden Sarı, "Sınır bölgesi olmasından dolayı Kafkasya, Mezopotamya ve İran'dan izler taşıyan Doğubayazıt'ta, her taşın tarih koktuğu gibi sofraları da ayrı bir gelenek taşıyor. Doğubayazıt denince akla ilk gelen yerlerden biri İshak Paşa Sarayı'dır. Abdigör köftesi de ilk olarak İshak Paşa Sarayı'nda midesinden rahatsız olan Çolak Abdi Paşa için yapılmıştır." diye konuştu.



Abdigör köfte için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:



Malzemeler (5-6 kişilik)



2 kilogram yağsız et

1 kilogram pirinç

2 adet soğan

500 gram tereyağı

Tuz ve isteğe göre baharat

Yapılışı



1. Yağsız et, taş üzerinde ahşap tokmakla dövülür.



2. Hamur kıvamına getirilen etin içerisine soğan, tuz ve isteğe göre karabiber eklenir.



3. Avuç içinde portakal büyüklüğünde köfteler, sıcak suda yaklaşık 20 dakika kaynatılır.



4. Köftelerin bulunduğu tencereye daha sonra pirinç eklenerek suyunu çekene kadar pişirilir.



5. Hazırlanan pilav ve köftelerin üzerine eritilen tereyağı eklenerek servis edilir.

