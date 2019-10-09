Eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi

İHA

Ağrı'nın Patnos ilçesine eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi.

Eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi

Ağrı’nın Patnos ilçesine eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi.

Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde önceki gün meydana gelen olayda Bünyamin Solmaz, ikinci evliliğini yaptığı için aralarında anlaşmazlık bulunan eski eşi Saime Solmaz ve kızı Keziban Kaya’yı belinde taşıdığı silahla öldürdü. Yaşanan olay sonrası yakalanan Bünyamin Solmaz’ın mahkemede kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Bünyamin Solmaz’ın tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisine ulaşıldı.

AĞRI

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:42
  • GÜNEŞ 06:04
  • ÖĞLE 12:00
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Karabulut öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Karabulut öğrencilerle bir araya geldi
Hamur’da ‘Canlar Okuyor Fidanlar Hayat buluyor" Projesi
YEREL HABERLER Hamur’da ‘Canlar Okuyor Fidanlar Hayat buluyor" ...
Ağrı’da öğrenciler her sabah derse sporla başlıyor
YEREL HABERLER Ağrı’da öğrenciler her sabah derse sporla başlıyor
Ağrı Müftülüğünden 'Cami ve Hayat' konulu konferans
YEREL HABERLER Ağrı Müftülüğünden 'Cami ve Hayat' konulu konferans
Çocuklar gezen sinema ile buluştu
YEREL HABERLER Çocuklar gezen sinema ile buluştu
Kuma yüzünden eşini ve kızını öldüren zanlı: Kızımı yanlışlıkla vurmuşumdur
YEREL HABERLER Kuma yüzünden eşini ve kızını öldüren zanlı: Kızımı ...
Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (2)
YEREL HABERLER Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını ...
3. Uluslararası Ahmed-i Hani sempozyumu sona erdi
YEREL HABERLER 3. Uluslararası Ahmed-i Hani sempozyumu sona erdi
Ağrı’da “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Ağrı’da “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri başladı
Patnos'ta eksi eş dehşeti; Boşandığı eşini ve kızını öldürdü
YEREL HABERLER Patnos'ta eksi eş dehşeti; Boşandığı eşini ve kızını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X