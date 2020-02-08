Tendürek Geçidi'nde tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu. Sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, geçidi ulaşıma açık tutmak için Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tendürek geçidi Gülizar ve Somkaya rampalarında etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Tipi nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, çok sayıda TIR şoförü, Doğubayazıt ilçesinde tipinin etkisini kaybetmesini bekledi. Yolda kalan TIR'ların ise karla kaplandığı görüldü.



AĞRI 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:38

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