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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Çelebi: “Ağrı’ya 18 yılda 18 milyar TL yatırım yapıldı”

İHA

Milletvekili Çelebi: “Ağrı’ya 18 yılda 18 milyar TL yatırım yapıldı”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Türkiye’nin büyüdüğünü, Ağrı’nın da bu büyümeden payını alacağını belirterek, “AK Parti hükümetlerimiz döneminde 18 yılda 18 milyar liranın üzerinde yatırım yapılan Ağrı’mız, bugün Tekstilkent’le, Ayakkabıcılar Sitesi’yle yeni atılımlar gerçekleştiriyor. Allah’ın izniyle bundan sonra da yatırımların devam edeceği ilimiz daha da kalkınacak ve gelişecek” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımıyla Ağrı’da temeli atılan Ayakkabıcılar Sitesi’yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Ekrem Çelebi, sitenin faaliyete geçmesiyle 7 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Ağrı’ya AK Parti hükümetleri dönemi boyunca 18 milyar liradan fazla yatırım yapıldığını kaydeden Çelebi, “Tekstilkent, KOBİ Merkezi, Fizik Tedavi Hastanesi, Karaköse Kaplıca Tesisi, Bilişim Merkezi devletimizin bütçesinden gönderilen paralarla yapılan yatırımlardan bazıları. Bundan sonraki süreçte Allah’ın izniyle aynı şekilde yatırımlarımız devam edecek. Ülkemizin ekonomisi büyüyor ve ilimiz de bu büyümeden payını alacak” diye konuştu.
Bu yıl 25 proje uygulanacak
Ağrı’ya bu yıl 25 proje uygulanacağını kaydeden Çelebi, 3 milyar 592 milyon lira bedeli olan projelerin 18’inin Ağrı ve ilçelerine, 7’sinin ise diğer illerle ortak yapılacağını kaydetti. Ağrı’nın 18 yılda yapılan yatırımlarla makus talihini yenerek büyük bir gelişme ve atılım gösterdiğini bildiren Milletvekili Çelebi, şunları söyledi:
“400 yataklı Devlet Hastanemizi 2008 yılında ilimize kazandırdık. Bu hastanenin arka kısmına TOKİ’den alınan arsaya 200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin temelini atmayı düşünüyoruz. Üniversite ile birlikte afilasyon işlemlerimiz devam ediyor. 3,5 milyon lira maliyetle anjiyo ünitemiz kuruldu. İnşallah yakın zamanda da açık kalp ameliyatlarına başlanacak. 2019 yılında da Tıbbî Onkoloji Kliniği ve Kemoterapi Ünitesi kurup hizmete aldık. Doğubayazıt ve Patnos ilçelerimize MR hizmetini kazandırdık. Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, 30 Ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 112 Komuta Kontrol Merkezi ile, 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi'nin yapım ihalesi 29 Mayıs 2020’de gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Adliye Sarayı ve ceza infaz kurumu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ağrı şehir merkezinde bulunan Ağrı Terminal ve Hastane Önü Kavşak projemizi de bu yıl başlamak, HamurTutak arası yolun da tamamlanmasını istiyoruz. Yine 2020 yılında Ağrı il ve ilçelerimize 67,5 km sıcak asfalt yapmayı hedefliyoruz. Tüm bu yatırımlarımız, projelerimiz, çalışmalarımız Ağrılı hemşehrilerimiz ve kadim şehir Ağrı'mız için.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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