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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’nın ilk ‘turizm zirvesi’ Ankara’da yapıldı

İHA

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi'nin, Ağrı Dağı'nın tırmanış turizmine açılmasına yönelik girişimleri sonucu düzenlenen 'mini zirve'de Ağrı heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Ağrı’nın ilk ‘turizm zirvesi’ Ankara’da yapıldı

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi’nin, Ağrı Dağı’nın tırmanış turizmine açılmasına yönelik girişimleri sonucu düzenlenen ‘mini zirve’de Ağrı heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.
Toplantıda, Çelebi’nin, Anadolu’nun ‘açık hava müzesi’ diye nitelendirdiği Ağrı’nın kültür ve turizm potansiyeli masaya yatırıldı.
Ağrı’nın turizmle anılması için çalışmalar yürüten AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin, uzun süredir yaptığı girişim ve çalışmalar meyvesini verdi. Girişimler sonucu Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ağrı’nın ilk ‘turizm zirvesi’ gerçekleştirildi. Mini zirvede Ağrı’nın kültür ve turizminin masaya yatırılırken, projelerin de değerlendirilmesi yapıldı.
Toplantıya ilişkin konuşan Milletvekili Çelebi, Ağrı’yı, Anadolu’nun ‘açık hava müzesi’ diye nitelendirdiklerini söyledi. Ağrı’nın tarihten kültüre gastronomiden eşsiz doğal güzelliklerine kadar ilin birçok özelliği barındırdığını kaydeden Çelebi, ilin sadece Ağrı Dağı ile değil tarihi, turistik, kültürel birçok organizasyona ev sahipliği yapabilecek potansiyelin olduğunu, pazarlama stratejisi geliştirilmesine yönelik bu toplantının çok önemli katkı sağladığını kaydetti.
“Temel Hedefimiz Ağri’Nin Turizm Potansiyelini Harekete Geçirmek”
Ağrı’nın turizmine yönelik ilk kez böyle bir toplantı gerçekleştirildiğini kaydeden Milletvekili Çelebi, şunları söyledi:
“Ağrı’nın devlet zirvesiyle birlikte ilk kez böyle bir toplantı düzenliyoruz. Bizim ilimiz açısından çok önemli. Bunun en büyük getirilerinden biri eylül ayı başında İçişleri Bakanımızın da katılımıyla Ağrı Dağı’nda bir piknik organizasyonu düzenlenmesi, tırmanışa açılması olacak. Bundan sonraki temel hedefimiz, Ağrı’nın turizm potansiyelini harekete geçirmektir. Ağrı Dağı’nın tırmanışa açılmasının yanı sıra, Nuh’un Gemisi tematiğini kullanacağız. Bunun yanında inanç turizm olarak İshak Paşa Sarayı ile birlikte Ahmedi Hani Türbesi’nin de bize çok büyük katkısı olacaktır. Ayrıca dünyadaki ikinci en büyük meteor çukuru Doğubayazıt’ta, bu da bizim için çok önemli. Aynı zamanda Ağrı Dağı’nın eteklerindeki sulak alanda bulunan kuş cennetini, çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Bunun yanında bazal taşlarını turizme kazandırmak istiyoruz. Diyadin Kanyonu ve Meya Mağaralarını, sıra dağları, Taşlıçay ilçemizdeki Balık Gölü’nü de aynı lokasyon içinde değerlendirmek istiyoruz. Patnos merkezde bulunan Aznavur Tepesini de yapacağımız çalıştay neticesinde kazı alanına dahil etmek gayretindeyiz.”
Çelebi, ayrıca bölgenin gastronomi yönünden de çok zengin olduğunu kaydetti. Tarım ve hayvancılığın büyük geçim kaynağı olduğunu kaydeden Çelebi, “Hamur ilçe sınırlarımızdaki Aladağ’lar bizim bal kaynağımızdır. Bölgemizde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve arıcılığın fazla olması nedeniyle Ağrımız bal ve et ovası olarak anılmaktadır. Bu çerçevede ‘Ağrı Kahvaltıları’ konseptini de hayata geçirmek istiyoruz. Ayrıca Ağrı Dağı’nda 3200 metre yüksekliğe dağ evleri ve WC, 4200 metreye WC, zirveye çelik halatların ve güvenlik şeritlerin ve il merkezine şehir müzesinin yapılmasını konularını daha önce Sayın Bakanımızla görüşmüştük. Pandemiden dolayı ihalesi ertelenmişti. İnşallah önümüzdeki yıl ihalesi yapılacak. Çok verimli bir toplantı geçti. İnşallah biz bu yatırımları Ağrı Dağı’na ve Ağrı’mıza kazandıracağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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