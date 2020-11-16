Ağrı’da fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

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Ağrı’da fuhuş için yer sağlamak ve teşvik etmek suçlarından gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 11 Kasım’da fuhşa yer sağlamak ve teşvik etmek suçlarından yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 5’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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