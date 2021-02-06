Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ikinci kez AİÇÜ Rektörlüğüne atandı

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ikinci kez aynı üniversitenin rektörlüğüne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 ile rektör ataması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen atamalarda bir önceki dönem Ağrı İbrahim Üniversitesinde rektör olan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, aynı üniversitedeki rektörlük görevine ikinci kez atandı.

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