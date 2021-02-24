Ağrı'da, AK Parti İl Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi yapıldı



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi'ne, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'da video konferans ile katıldı. Tek listeyle gidilen kongrede, İl Başkanlığı'na Halil Özyolcu seçildi.

Ağrı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti'nin geçmiş dönem Ağrı milletvekilleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AK Parti'nin mevcut Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kürsüye çıkan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti hükümetlerinin cumhuriyet tarihi boyunca en başarılı hükümetler olduğunu söyledi.

ÖZHASEKİ: KILIÇDAROĞLU SÜREKLİ YALAN SÖYLÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğunu belirten AK Parti'li Özhaseki, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, şöyle konuştu:

"Hükümet etme noktasında gelmiş geçmiş tüm hükümetlerden daha başarılıyız. Bu topraklarda fitne ateşi bitmiyor. Biz bunun farkındayız. PKK bir taraftan FETÖ bir taraftan DHKP-C bir taraftan ismini zikretmek istemediğim daha birçok örgüt. Bunların hiçbiri halkın hakkını savunmak için ortaya çıkmış örgütler değil. Doğrusu, bunlarla mücadele ederken içimizi acıtan şey; halkın ödediği vergilerle maaşını alıp, Ankara´da milletin Meclis'inde oturup bunları kınayamayan, onların sözcülüğünü yapanlardır. HDP'yi biliyoruz. Onlar zaten PKK'nın sözcüsü. Söylemeye gerek yok; ama bir de CHP var. Zamanında öyle bir operasyon yaptılar ki yerli olan genel başkanlarını gönderip, bir FETÖ operasyonu ile bir bantla yerine Kılıçdaroğlu diye birisini getirdiler. Deniz Baykal ile Kılıçdaroğlu arasında iki fark var. Baykal yerli bir insandı. Sol düşünceli, bu toprakların insanıydı; ama bizim Kılıçdaroğlu, her şeye müsait. Konuştuğu zaman sürekli yalan söylüyor. Ne yazık ki böyle bir insan ile karşı karşıyayız. Tek derdi, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Bunun için her türlü yalana başvuruyor. Bir taraftan da terör örgütü PKK´ya arka çıkmaya devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans ile kongreye katılması sonrası gerçekleştirilen seçimde, tek aday ve tek liste ile seçime giren AK Parti Ağrı 22'nci Dönem Milletvekilli Halil Özyolcu, Ağrı İl Başkanlığı'na seçildi. Özyolcu, görevi önceki dönem İl Başkanı Abbas Aydın´dan devraldı.DHA-Politika Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-02-24 17:06:18



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