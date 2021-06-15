Ağrı’da Kur'an kurslarında eğitim öğretim dönemi tamamlandı

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı 46 yaş Kur'an kurslarında eğitim öğretim dönemi tamamlandı.

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, eğitim öğretim döneminin tamamlanması dolayısıyla bir araya geldiği 46 yaş grubu Kur’an kursu öğrencilerine teşekkür belgesi, madalya ve çeşitli hediyeler takdim etti. Pandemi tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim metoduyla sürdürülen 46 yaş grubu Kur’an Kurslarında eğitim öğretim yılının tamamlanması vesilesiyle minik öğrencilerle buluşan İl Müftüsü Topçu, öğrencilerle sohbet ederek çeşitli ikramlarda bulundu.

Küçük yaşta alınan eğitimin önemine vurgu yapan Müftü Topçu, "Dinimizin önem ve öncelik verdiği çocuk eğitimi, sağlıklı bir neslin yetişmesi için en temel yoldur. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu vizyonla çocuk eğitimi için birçok farklı alanda çalışmalar yürütmektedir. Özellikle 46 yaş grubu Kur’an kurslarımızla evlatlarımız Kur’anı Kerim eğitimi başta olmak üzere seviyelerine uygun değerler eğitimi alarak temelden donanımlı şekilde yetişmektedirler. Yine Başkanlığımızın toplumun her kesimine yönelik ayrı ayrı hazırladığı birçok yayını gibi 46 yaş grubu çocuklarımıza armağan niteliğinde hazırlanan ‘Cim’ dergisi de bulunmaktadır. Bu gibi yayınlarımız renkli ve öğretici içerikleriyle öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek yavrularımızın manevi değerlerle büyümesine büyük katkı sunmaktadır. Bizlere tertemiz şekilde emanet edilen yavrularımızın bilinç dünyalarını koruyarak, maneviyatı sağlam nesiller yetiştirmeye gayret etmeliyiz." dedi.

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