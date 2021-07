Ağrıda ‘15 Temmuz Sancak Koşusu’ Düzenlendi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında “Demokrasi bilinci, elden ele taşınan bir bayrak yarışıdır” sloganıyla 15 Temmuz sancak koşusu düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehitlerin anısını nesilden nesile aktarmak için her yıl düzenli olarak yapılması planlanan "Sancak Koşusu" Türkiye’de eş zamanlı olarak Ağrı’da da il özel binası önünden başladı. 25 sporcunun katılımı ile gerçekleşen koşu, Abide Meydanı’nda sona erdi.

Her yıl düzenli olarak yapılması planlanan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Sancak Koşusunda sporcular kıyasıya mücadele etti. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen koşuda sporcular Milli birlik ve mücadele mesajı verdi.

Koşunun finalinde sancağı en son taşıyan özel sporcu Süleyman Emin Erim, Sancağı Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan’a teslim etti.

Kendisine verilen sancağı öperek teslim alan İl Müdürü Çalgan, “Gençlerimiz adeta vatan, millet ve bayrak aşkıyla mücadele etti her birini tebrik ediyorum. Bu gençlik oldukça Allah’ın izni ile Şanlı bayrağımız hiçbir zaman inmeyecektir. Hainlere 15 Temmuz gecesi Milli birlik içinde bir ders verdik. Bu gençler bu millet destan yazdığımız o geceyi unutmayacak ve unutturmayacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.