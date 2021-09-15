Şarampole devrilen otomobildeki 1 bebek öldü, 3 kişi yaralandı



Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sırasında araçtan savrulan 1 yaşındaki bebek, yoldan geçen bir kadının kalp masajı yapmasına rağmen yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, ErzurumAğrı karayolu Eleşkirt Saç Dağı mevkisinde meydana geldi. Patnos'tan Ankara'ya gitmekte olan Kamuran Yıldız yönetimindeki 25 AB 581 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Otomobil takla atarken araçtakiler tarlaya fırladı. Yoldan geçen sürücüler yaralılara ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Bir kadın tarlaya savrulan ve ismi öğrenilemeyen 1 yaşındaki bebeği kalp masajıyla hayatı döndürmeye çalıştı. Kadının çabalarına rağmen bebek hayatını kaybederken, sürücü Kamuran Yıldız ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Erzurum Horasan ve Ağrı Devlet hastanelerine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Eleşkirt Ayhan İSEN

2021-09-15 19:16:21



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