Giresun'da daha önce fotokapanlara yakalanan vaşak, bu kez Çamoluk ilçesinde görüntülendi. Avladığı tavşanı ağzında taşıyan vaşağın görüntüleri belgeselleri aratmadı.

AA'nın haberine göre Alucra ilçesinde ise fotokapanlarca doğada gezinen 4 yaşındaki yavru ayı görüntülendi.

Şebinkarahisar ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekiplerince leylek ve yavruları, gökkuzgun, büyük kumru ve kara leylek gibi türler de görüntülendi.

YARALI KUMRU TEDAVİ ALTINA ALINDI

Öte yandan yine Şebinkarahisar ilçesinde trafik polisince yaralı bulunan yavru kumru tedavi altına alındı.

İlçede görev sırasında uçmakta zorlanan kuşu gören trafik polisi, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine getirdi. Kumru olduğu tespit edilen yavru kuş tedavi altına alındı.

Yaralı kumrunun, tedavi edilip büyütülmesinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.