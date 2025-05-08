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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ahır çöktü: 2 büyükbaş ile 50 tavuk öldü | Son dakika haberleri

        Yüksekova'da ahır çöktü: 2 büyükbaş ile 50 tavuk öldü

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Köprücük köyünde çöken ahırda 2 büyükbaş ile 50 tavuk öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:31 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:31
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        Ahır çöktü: 2 büyükbaş ile 50 tavuk öldü
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Köprücük köyünde saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, Tekin Açıkel'e ait ahırın çatısı bilinmeyen nedenle çöktü.

        Bu sırada 10 büyükbaş ile 50 tavuk enkaz altında kaldı.

        Gürültüyle uyanan hayvan sahipleri ve komşularının ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 8 büyükbaşı kurtardı. 2 inek ve 50 tavuk ise öldü.

        Köylülerden Abdülhaluk Çelik, "Çökme sesiyle uyandık. Hemen seferber olduk. Yoğun bir çalışma yaptık ancak 2 inek ile 50 tavuğu kurtaramadık" dedi.

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