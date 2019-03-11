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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, birçok şube ve birimden polis memurunun katılımıyla Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde huzur uygulaması ve baskın yaptı. Umuma açık yerlerde, sabit noktalarda ve eğlence mekanlarında denetleme yapan ekipler sigortasız personel çalıştıran, kapalı alanda sigara içilen mekanlar, alkollü sürücüler ve araması olan şüpheliler hakkında cezai işlem uyguladı. Operasyon ve uygulamada motosikletli polisler de sürekli ring halinde ilçede huzur ve güven turu attı.
200 POLİSLE PAVYON OPERASYONU
İHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmalar neticesinde Mustafakemalpaşa ilçesinde 30 iş yeri denetlendi. 2 bin 40 kişinin UYAP sorgulamasını yapan ekipler, yoklama kaçağı 7 şüpheli hakkında gerekli işlemleri uyguladı. Yaklaşık 200 polis memurunun görev aldığı uygulamalar kapsamında Karacabey ilçesinde önceden tespit edilmiş çok sayıda pavyon ve bar tarzı mekanlara eş zamanlı operasyon yapıldı.
395 KİŞİNİN SORGUSU YAPILDI
Operasyondan önce mekanlara gizlice giren ekipler sigara içilen ve sigortasız personel çalıştıran mekanları tespit ederek gerekli işlemleri uyguladı. Mekanlara yapılan baskınlarda 14 iş yeri denetlenerek 395 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. 4 iş yerine sigortasız personel çalıştırmak, 2 iş yerine sigara içtirmek ve bir iş yerine de ruhsattaki ismi ile tabeladaki isminin aynı olmaması sebebiyle ceza yazıldı.
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