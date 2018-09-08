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Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz'a tepki

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, alacaklarını tahsil edemediği için kulübü TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz'a tepki gösterdi. Ağaoğlu, kadro dışı bırakma iddialarıyla ilgili, "Burak'ın kadro dışı kalma durumu söz konusu değil. Baktığınız anda kanun hakkını kullanıyor" dedi

08 Eylül 2018 Cumartesi, 23:26:26 | Güncelleme:

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın kulübe ihtarname göndermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer olmak istediği için böyle bir olay yaşandığı iddialarıyle ilgili, "Böyle bir şey gündemimizde yoktu. Beşiktaş'a gitmek istiyor mu? Bu sorunun cevabını kendisi versin. Kulübe gelmiş resmi bir teklif yok. Biz ciddi bir kulübüz. Biz teklif yapacaksak yazılı olarak yaparız" diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Geldiğimiz günden beri o kadar ödeme yaptığımız yerde ki en büyük bölümü Burak Yılmaz'a yapıldığı halde bizden önceki alacaklarından dolayı, bizden öncekilere ihtarname yapmadığı halde bize ihtarname yapıyor. Bize ikinci defa ihtarname gönderiyor. Benim takımımın kaptanı, diğer oyunculara örnek olmalı insan.

Yaşadığımız zorlukları biliyor. Bir yerde para var da paranın üstüne mi yatıyoruz. Bu davranışları beni gerçekten üzdü. Farklı bir davranış beklerdik. Alacağı para da aylık 400 bin euro. Bir de takımda ister oynasın ister oynamasın 10 bin euro'luk maç başı parası var. Burak'ın kadro dışı kalma durumu söz konusu değil. Baktığınız anda kanun hakkını kullanıyor." 

"Burak gidecekse bu Trabzonspor'un menfaatine olmalı. Kulübe gelmiş bir teklif yok. Ödemelerin en büyük bölümü kendisine yapılmasına rağmen, bizden önce hiçbir ihtarname göndermemesine rağmen, 40. günde ve 2 ay sonra biz bir ihtarname daha alıyoruz. 200 milyon borcumuz var, kur farkından dolayı bu rakamlara geldik, tüm ödemelerimiz gecikiyor ama 2 ay içinde 2 ihtarnameyi sadece Burak Yılmaz'dan aldık."

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