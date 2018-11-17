Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik adamlık konusunda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüştüğü, Fenerabahçe Başkanı Ali Koç'u da gelecek hafta sonunda Trabzon'da oynanacak karşılaşmaya davet ettiği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe maçına bir hafta, genel kurula iki hafta kala, sağdan soldan insafsızca saldırmaya başladılar. Önce Şenol Güneş'le görüştüğüm, ardından Ali Koç'u Fenerbahçe maçına davet ettiğim haberleri... Yarın neler uydurulacağı belli değil ama her iki haber de külliyen yalan." ifadelerini kullandı.

Haberlerin kasıtlı yapıldığını ileri süren Ağaoğlu, "Bu haberleri çıkaranların amaçlarını tahmin etmek zor değil ama şimdilik tek bir cevap yeterli sanırım. Benim amacım, Trabzonspor'a hizmet etmek. Sizin amacınız ne acaba?" değerlendirmesinde bulundu.

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