        Haberler Magazin Ahmet Kural'ın oğlu doğdu - Magazin haberleri

        Ahmet Kural'ın oğlu doğdu

        Oyuncu Ahmet Kural ile avukat eşi Çağla Gizem Kural, ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Çift, oğullarına Demir adını verdi

        Giriş: 06.09.2025 - 18:50 Güncelleme: 06.09.2025 - 18:50
        İkinci çocukları doğdu
        Oyuncu Ahmet Kural, 2023’ün temmuz ayında dört yıllık birlikteliğini evlilikle taçlandırarak avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum’da nikâh masasına oturmuştu.

        Çift, geçtiğimiz yıl nisan ayında ilk çocukları Kemal’i kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Geçtiğimiz mayıs ayında ise Kural çiftinden müjdeli bir haber daha gelmiş, Çağla Gizem Kural’ın ikinci kez hamile olduğu ve çiftin erkek bebek beklediği öğrenilmişti.

        Ahmet Kural ile Çağla Gizem Kural, Demir adını verdikleri oğullarına kavuştu. Mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Ahmet Kural; "Biz artık dört kişilik bir aileyiz. Kemal’imizin kardeşi, canım oğlumuz Demir, hoş geldin" sözleriyle duygularını dile getirdi.

        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları