Ahmet Kural'ın oğlu doğdu

Oyuncu Ahmet Kural, 2023’ün temmuz ayında dört yıllık birlikteliğini evlilikle taçlandırarak avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum’da nikâh masasına oturmuştu.

Çift, geçtiğimiz yıl nisan ayında ilk çocukları Kemal’i kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında ise Kural çiftinden müjdeli bir haber daha gelmiş, Çağla Gizem Kural’ın ikinci kez hamile olduğu ve çiftin erkek bebek beklediği öğrenilmişti.

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Kural, Demir adını verdikleri oğullarına kavuştu. Mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Ahmet Kural; "Biz artık dört kişilik bir aileyiz. Kemal’imizin kardeşi, canım oğlumuz Demir, hoş geldin" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Fotoğraflar: Instagram