Ahmet Özer hakkında "rüşvet almak" suçundan takipsizlik kararı

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de arasında olduğu 12 şüpheli hakkında "rüşvet almak" suçundan verilen takipsizlik kararında, dava açmaya yeterli delil elde edilemediği ve iddiaların soyut kaldığı belirtildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ahmet Özer'in de arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "rüşvet almak" suçundan takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararında, şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın kendisine ait Bilginay firmasının Esenyurt Belediyesi'nde 2024'te aldığı ihalede, ihale sürecinde görevli memurlara, başkan ve başkan yardımcılarına rüşvet verdiğinin iddia edildiği kaydedildi.

Şüphelilerin alınan savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini beyan ettikleri belirtilen kararda, soruşturma kapsamında üzerlerine atılı "rüşvet almak" suçunu işlediklerine dair dava açmaya yeterli delil elde edilemediği ve iddiaların soyut nitelikte kaldığı aktarıldı.

Kararda, bu nedenlerle şüphelilerin üzerine atılı suça ilişkin kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ifade edildi.

İddianamede Özer'in "ihaleye fesat karıştırma" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer' in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.