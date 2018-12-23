Acelesi olduğunu söyleyen Ahu Yağtu, "Bu sefer gerçekten beni affedin. Trafikte aracım bekliyor. Acil bir toplantıya yetişmem lazım" açıklaması sonrası, koşar adım kendisini bekleyen aracına gitti.

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