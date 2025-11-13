Habertürk
        Ahu Yağtu'dan sağlık durumu hakkında açıklama: Vertigo devam ediyor ama iyiyim

        Ahu Yağtu'dan sağlık durumu hakkında açıklama

        Geçtiğimiz aylarda yaşadığı baygınlık sonrası beyin anevrizması teşhisi konulan Ahu Yağtu, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 09:19 Güncelleme: 13.11.2025 - 09:23
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ahu Yağtu, Feyyaz Yiğit ile Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana' filminin galasında objektiflere yansıdı. Yağtu, filmi heyecanla beklediğini belirterek "İyi bir iş çıktığına eminim" dedi.

        Öte yandan geçtiğimiz aylarda yaşadığı baygınlık sonrası beyin anevrizması teşhisi konulan Ahu Yağtu, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Yağtu, "Şu anda iyiyim ama vertigo hâlâ devam ediyor. Ondan çok daha ciddi bir şey geçirdim fakat vertigodan kurtulamadım. Öğrendim ki birçok insanda oluyormuş Allah kimsenin başına vermesin" ifadelerini kullandı.

        Yeni sezon projeleri hakkında da konuşan Ahu Yağtu "Birkaç senaryo okudum ama içime sinmedi. Benim için en önemlisi hikâye kendimi o hikâyede görmem lazım. Henüz öyle hissetmedim" dedi.

        #Ahu Yağtu
